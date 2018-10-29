Перекрыто движение на участке улицы Красных командиров

09:18 | 31.10.2018

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В Екатеринбурге перекрыто движение по улице Красных командиров, на участке от Стачек до Старых Большевиков. Ограничения продлятся с 30 октября по 15 ноября.



Перекрытие связано с проведением работ по ремонту тепловой сети. Объехать участок можно по улицам Стачек, Лобкова, Кобозева, Старых Большевиков.