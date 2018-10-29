Туристы жалуются на работу Генконсульства США в Екатеринбурге

23:30 | 30.10.2018

Генконсульство США в Екатеринбурге, прикрываясь малым количеством сотрудников (штат дипмиссии был сокращен по требованию МИД в прошлом году после аналогичного шага Вашингтона), осуществляет действия, в которых усматриваются формальные признаки мошенничества. Так, профильные форумы пестрят сообщениями недовольных туристов о том, что взимая консульский сбор за оформление визовых документов в размере 160 $, услуга оказывается не во всех случаях.



По истечению года, без объяснения причин отказа от выдачи визы, консульский сбор не возвращается и россиянам предлагается подавать документы заново. Однако с учетом того, что очередь на получение визы составляет более полугода, у многих подавших заявления шансов получить заветный документ крайне мало.



В то время, как российские ученые, предприниматели и спортсмены месяцами ожидают виз или получают отказ, «авторитетные» бизнесмены (даже сразу после выхода из мест заключения, Иван Обухов) посещают консульство и решают свои вопросы. Так, почти сразу после выхода из колонии, осужденный за покушение на мошенничество бывший топ-менеджер «Овощебазы №4» Иван Обухов встретился с генконсулом США в Екатеринбурге Полом Картером.



Известно, что в начале октября консульство США в Екатеринбурге восстановило полный штат сотрудников и стало выдавать больше виз, чем в 2017 году (до сокращений штата). Однако вместо своей непосредственной работы в Генконсульстве, судя по всему, они занимаются организацией приемов в честь приезда новых сотрудников. Очередной прием состоялся 25 сентября. Отметим, что один из прибывших в Екатеринбург специалистов является новичком в теме выдачи виз и пока замечен в непрофильной деятельности – в частности, посещением заседания в суде Челябинской области, где рассматривалось уголовное дело в отношении американского порнорежиссера Дэвида Лэнга, признанного виновным в сексуальном насилии над детьми и распространении порнографии.