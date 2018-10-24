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22:32 | 30.10.2018
Фото: prfm.ru
В Екатеринбурге прекратила своё вещание "Радио народная волна"
«Мы долго пытались довести до нашего слушателя истинный звук, привить вкус к музыке, которой мало пока в нашей стране, но популярной во всем мире. Нас слушали, оставляли великолепные отзывы на нашем сайте, и мы благодарны вам за это, — обратилась к своим слушателям дирекция станции. — Однако в нашем городе у нас не сложилось. Чем лучше становилась наша программа, чем качественней музыка, чем больше она нравилась слушателям, тем меньше рекламодатели обращали на нас внимание, тем хуже становилось наше материальное положение».
Руководство радиостанции уверено, что их слушало много богатых уральцев. Но рекламодатели отказывались работать с «Народной волной», опираясь на официальные рейтинги, противоречащие, как говорят на волне, действительности.
«Сегодня все знают, как они [рейтинги] „делаются“, поэтому данная ситуация нас не могла устраивать, — сетуют в „Народной волне“. — Учитывая данные обстоятельства, мы прекращаем практику просто радовать состоятельных людей нашими „изысками“ и в ближайшее время прекращаем своё вещание».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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