УГМК опубликовала видео гигантских теплиц, отражение которых жители Екатеринбурга перепутали с предвестником НЛО

22:15 | 30.10.2018

Фото: скрин с видео

За прошедшую неделю жители Екатеринбурга могли не раз убедиться в существовании НЛО. Яркое жёлтое свечение екатеринбуржцы сочли похожим на кадры из фильма "Властелин колец".







Позже выяснилось, что яркое излучение связано отнюдь не с инопланетянами, а с огромными теплицами для выращивания овощей. Сегодня компания УГМК опубликовала видео съёмок с коптера, на которых видно: большие стёкла теплиц на Садовом отражают лучи садящегося солнца. Здесь выращивают помидоры и зелень.



"Столь необычный отражательный эффект можно наблюдать только в пасмурную погоду при низкой облачности", — прокомментировали свечение в пресс-службе УГМК.



Видео: холдинг УГМК