Ледовый городок в Екатеринбурге начнут возводить уже 19 ноября

20:41 | 30.10.2018

Фото: It's my city

Уже 19 ноября парковку на площади 1905 года закроют для строительства новогоднего ледового городка. За 40 дней строители возведут сказочный лес по мотивам сказов Павла Петровича Бажова, так как уже в следующем году мы будем отмечать 140 лет со дня рождения уральского писателя.



В планах – создать уральский лес с ледовыми скульптурами. Местных жителей и гостей города ждут такие персонажи, как Великий Полоз и Серебряное копытце, Данила-мастер и Огневушка-поскакушка. Также ожидается создание ледового лабиринта и шести горок, сообщили в пресс-службе мэрии.



Открытие праздничной площадки запланировано на 28 декабря.