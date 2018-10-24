Активистка потребовала отменить несуществующий концерт рэпера Face в Екатеринбурге

20:29 | 30.10.2018

Фото: zekovnet.ru

Общественная активистка и правозащитница Евгения Чудновец написала заявление в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой отменить концерт рэпера Фейса в уральской столице. Женщина утверждает: своими треками музыкант учит молодёжь плохому.



«Отправила донос, ой, простите, обращение в прокуратуру г. Екатеринбурга. Про донос — это шутка. Мне надоело, что моя забота о людях воспринимается некоторыми как доносительство, хотя я совершенно открыто выражаю свою позицию и обращаюсь в те инстанции, которые могут повлиять на изменение той или иной ситуации. Требования посадить в тюрьму у меня нет. Так что сравнивать с 37-м годом вообще некорректно. Хотя хейтерам объяснять все это бесполезно, а умные люди и так все поймут», — написала Чудновец на своей странице в соцсети Facebook.



Как пишет Чудновец в опубликованном посте, концерт Фейса должен состояться в Екатеринбурге 6 ноября в «концертном холле Свобода по адресу: город Екатеринбург, улица Карьерная, дом 16». При этом концертный холл «Свобода» находится в центре Екатеринбурга, а на Карьерной, 16, располагается другая площадка — «Теле-клуб». Более того, в сентябре рэпер заявил о том, что отменяет свой осенний тур после выхода альбома «Пути неисповедимы», поэтому ни в одном из заявленных городов его концерты не состоятся.



Отметим, что это не первый раз, когда Евгения Чудновец просит органы проверить и запретить художественные произведения. В августе она направила в управление по противодействию экстремизму МВД РФ жалобу на видеоклипы группы Pussy Riot с просьбой проверить их на экстремистское содержание и, если таковое обнаружится, заблокировать материал в Сети, а на прошлой неделе и вовсе пожаловалась правозащитникам на рэпера Оксимирона. Чудновец уверена, что в своём треке «Последний звонок» рэпер призывает к насилию и что именно эта песня вдохновила стрелка из Керчи на совершение теракта.



При этом в прошлом Чудновец сама была осуждена за репост видео с раздетым мальчиком: в 2016 году за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего (часть 2 статьи 241.1 УК РФ) ее приговорили к 6 месяцам лишения свободы, затем наказание смягчили до 5 месяцев. В марте прошлого года под давлением общественности этот приговор был отменен.