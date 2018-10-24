С екатеринбургской школы, где девочка получила травму, взыскали более 400 тысяч рублей

15:54 | 30.10.2018

Суд взыскал с екатеринбургской школы № 165 более 400 тысяч рублей за травму ученицы.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в декабре 2016 года во время урока физкультуры мальчик прыгнул на школьницу и повредил ей позвоночник. Был поставлен диагноз – компрессионный перелом нескольких позвонков, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.



Так как возбуждение уголовного дела в отношении мальчика невозможно из-за его юного возраста, ответственность легла на школу. Мать девочки подала в суд.



После рассмотрения дела двумя инстанциями – Кировским районным и областным судами – было принято решение взыскать с учебного учреждения 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 11,2 тысячи рублей – расходы на лечение.