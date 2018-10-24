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15:31 | 30.10.2018
Уральская королева красоты: «Если есть какие-то сомнения — это стимул начинать!»
Впечатлениями о нелегком, но воодушевляющем труде поделилась финалистка конкурса Юлия Дик.
— Добрый день, Юлия! Расскажите, пожалуйста, о пути к победе.
— В один прекрасный день на работе директор Александра Рубцова рассказала мне про конкурс, что будет проходить кастинг. Посоветовала мне принять в нем участие, но я долго сомневалась. Спустя неделю уговоров я решилась. Я думала, что даже кастинг не пройду, но прошла и обрадовалась!
— Это для Вас первый конкурс?
— Я вообще первый раз в жизни участвовала в каких-либо конкурсах.
— Мечтали ли Вы о таком успехе?
— О короне даже и не думала, для меня было важнее всего победить неуверенность в себе. Я ее победила почти. Еще работаю над этим.
— Как выглядит Ваше настоящее: где работаете, чем увлекаетесь, что стимулирует?
— Работаю гидом в Галерее в темноте #СМОТРИ_СЕРДЦЕМ. Немного увлекаюсь спортом, играю в настольный теннис для незрячих — Showdown. Очень люблю животных и читать книги в аудиоформате. Стимулирует вера: все, кто знал, что я участница конкурса, верили в меня, и я просто не имела права свернуть с пути.
— Если отмотать пленку событий и вспомнить первый конкурсный день, что было в голове — страх или уверенность?
— Как такового страха не было. Я не боялась ничего, потому что изначально не шла за короной, я не боялась без нее уйти. Больше переживала подвести людей, которые в меня что-то вложили — свои силы, я обязана была все сделать так, как этого хотели мои наставники, помощники. Очень волновалась перед выходом на сцену: это был дебют, в первый раз взяла в руки микрофон, у меня тряслись ноги, губы.
— Насколько мне известно, график участниц оказался очень насыщенным. Как справились со всем?
— Когда познакомилась с моими помощниками Алисой Сергеевой и Татьяной Нуррулиной, то еще больше убедилась, что мое пребывание на проекте будет легким. Эти девушки вселяли в меня уверенность. Все мастер-классы, которые мы проходили, заряжали меня энергией. При всей занятости я успевала работать.
— Какие уроки вынесли?
— Если есть какие-то сомнения — это стимул начинать! Я сама сомневаюсь до последнего, но, как показывает практика, надо делать — и получится. Не получится — значит, в другой раз, расстраиваться вообще не стоит, это все мелочи на самом деле. До того момента, как устроилась в Галерею, я не передвигалась самостоятельно на такие дальние расстояния, как поездка в центр. А сейчас — пожалуйста, я спокойно езжу даже на метро, спускаюсь и еду.
И конечно, я считаю, что всем людям без ограничения по здоровью нужно общаться с людьми, у которых они есть. Потому что все остальные — надуманные — проблемы улетучатся, уйдут на задний план. Это правда.
— Коллектив был дружным?
— Все девчонки-участницы дружные и общительные. Они придавали такую силу, уверенность. Порой в голове возникали моменты: «Боже, что я здесь вообще делаю? Я нужна больше в другом месте, дома». Тогда как девчонки были активные. Я смотрела на них, что они в колясках — им намного тяжелее, я всего-то не вижу!
— Первые эмоции после того, как услышали, что Вы — обладательница короны?
— Сначала даже не расслышала первое имя, у меня свои мысли витали в голове. Потому что до этого уже дали титулы каждой, и я думала, что уже все, куда еще больше? То, что еще может быть, я никак не ожидала и уже готовилась ехать домой. И тут слышу — моя фамилия, топот ног и крики по сцене! Помощники, девочки бежали поздравлять меня. Я до сих пор не верю, что получила корону… Бывает, дома подойду, потрогаю ее — «Боже, правда ведь, она моя!»
— Кому хотите сказать слова благодарности?
— Слова благодарности хочу сказать всем-всем людям, которые за меня болели, кто в меня вкладывал свои силы, учил меня, наставлял меня. Понимаю, что мне еще многому учиться, и я этого хочу! Теперь знаю, что мне нужно в себе исправлять, поправлять, чтобы добиться пусть не совершенства, но хотя бы что-то улучшить. Я всегда стремилась стать идеальной, но не получалось никак, но сейчас я уже знаю, куда мне двигаться. Благодарна своим наставникам, своим директорам Оксане Александровой и Саше Рубцовой, девочкам-участницам, организаторам, да даже прохожим, которые мне помогали доходить до каких-то мест на мастер-классы.
— Впереди более серьезный этап — всероссийский уровень. Как идет подготовка?
— 6 ноября — конкурс чтецов, будем читать наизусть. Никогда стихами не увлекалась, не любила, не знала, как их рассказывать. Но я пойду обязательно на мероприятие и прочту стихотворение. Дальше я не знаю, что у нас будет, но подготовка идет полным ходом. Какие-то моменты пытаюсь улучшать самостоятельно, чтобы весной выйти на другой уровень, быть выше, стать более уверенным человеком, абсолютно другой Юлей.
Вера Семченкова © «Вечерние Ведомости»
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