Вице-президент Фонда «Город без наркотиков» решил вступить в «Единую Россию». Партбилет ему вручит лично Дмитрий Медведев

15:00 | 30.10.2018

Фото: ОТВ

Депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков, избранный в сентябре этого года по спискам «Единой России», принял решение о вступлении в «ЕР». Как стало известно veved.ru, членский билет самому молодому парламентарию ЕГД и вице-президенту Фонда «Город без наркотиков» вручат на XVIII съезде «Единой России», который пройдет 7-8 декабря в Москве. По данным издания, партийный документ ему лично передаст премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.