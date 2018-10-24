Евгений Куйвашев дал интервью службе новостей ООН

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, находясь в Нью-Йорке, дал интервью службе новостей Организации Объединенных Наций. Напомним, что глава Среднего Урала представляет регион в рамках программы МИД РФ «Регионы России и цели устойчивого развития ООН».В радиоэфире Евгений Куйвашев рассказал о развитии медицины и промышленности, о темпах жилищного строительства, а также о заявке Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.«Мы имеем хорошие компетенции в сферах промышленности, в образовании и медицине, развитии гуманитарных направлений, а также в организации внешней и внутренней торговли. Все эти направления нашей работы совпадают с целями, сформулированными Организацией Объединенных Наций. Мы рассчитываем вывести Свердловскую область в тройку российских регионов-лидеров, и я не сомневаюсь, что, следуя по намеченному пути, мы выполним эту задачу», - сказал Куйвашев.