«Росгосцирк» обжаловал решение о закрытии Екатеринбургского цирка с 1 ноября

14:47 | 30.10.2018

«Росгосцирк» обжаловал решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о закрытии Екатеринбургского цирка с 1 ноября. Напомним, что ранее в цирке нашли нарушения пожарной безопасности, и суд принял решение о приостановлении его деятельности.



По всей видимости, с помощью апелляции «Росгосцирк» пытается выиграть время, чтобы устранить нарушения и не закрывать цирк.



Ранее сократили должность директора Екатеринбургского цирка, которую занимал Анатолий Марчевский. Сейчас учреждением руководит Александр Авраменко из Самары. Также «Росгосцирк» подал на Марчевского заявление в полицию: бывшего директора подозревают в хищении средств.