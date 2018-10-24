В Свердловской области долг за пользование лесами превышает 400 млн рублей

14:12 | 30.10.2018

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Сумма задолженности по платежам за использование лесов в Свердловской области превышает 400 млн рублей, при этом большая часть этой суммы – недоимка за 2008–2013 годы. В текущем году погашено долгов на 28 млн руб.



По информации Департамента лесного хозяйства Свердловской области, за девять месяцев 2018 года от использования лесов бюджет получил более 964 млн рублей: 773,7 млн рублей поступило в федеральную казну, 190,7 млн – в областную.