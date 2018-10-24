Уральский гимнаст в составе российской сборной завоевал серебро на чемпионате мира

13:52 | 30.10.2018

sportgymrus.ru

Свердловский гимнаст Давид Белявский в команде с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном, Дмитрием Ланкиным и Николаем Куксенковым завоевал серебро на чемпионате мира в Дохе (Катар). Российская сборная уступила Китаю 0,049 балла.



Уральского спортсмена поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Ваше безукоризненное вступление во многом определило успех российской команды. Благодарю вас за отличную подготовку, волю к победе, целеустремленность, за достойное представление Свердловской области на международной спортивной арене, укрепление славы уральской гимнастической школы, прославление российского спорта».



Отметим, что российская мужская сборная по спортивной гимнастике не попадала на пьедестал 12 лет, с 2006 года. Серебро нынешнего чемпионата обеспечило России путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.