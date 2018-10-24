8 и 23 ноября у администрации Орджоникидзевского района будет работать пункт приёма опасных отходов

13:26 | 30.10.2018

agencysgm.com

В ноябре жители Орджоникидзевского района смогут сдать опасные бытовые отходы. Мобильный пункт приёма будет работать у здания районной администрации (ул. Бабушкина, 16) два дня:



- 8 ноября с 08:00 до 12:00;



- 23 ноября с 15:00 до 19:00.



В пункт можно принести отработанные батарейки, ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы, отходы ртутных термометров, ненужную компьютерную и оргтехнику.