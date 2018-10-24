Екатеринбуржцев приглашают на традиционную ярмарку выходного дня

13:08 | 30.10.2018

rpbekovo.bekovo.pnzreg.ru

В ближайшие выходные, 3 и 4 ноября, на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдёт традиционная, предпоследняя в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка. Производители со всего Уральского региона предложат свою продукцию: мясо, рыбу, колбасы, овощи, фрукты, грибы, ягоды, орехи, мед и многое другое.



Для проведения ярмарки с вечера пятницы будет закрыта стоянка на площади. Оставлять авто предлагается на улицах Урицкого и Володарского.



Ярмарка будет работать с 9:00 до 16:30.