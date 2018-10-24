«Аэрофлот» может создать хаб в Екатеринбурге

«Аэрофлот» планирует создать хаб для наращивания транзитного потока из Юго-Восточной Азии. Авиахаб может появиться в Екатеринбурге или Красноярске, сообщил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.«Сегодня у нас ведутся переговоры с аэропортами. У нас есть основания полагать, что либо в Красноярске, либо в Екатеринбурге (это как раз расстояние от Китая, где мы будем подхватывать – либо Красноярск и дальше в Европу, либо Екатеринбург и дальше в Европу). В одном из этих городов мы построим хаб, то есть расписание, где будет транзит, где будет транзитный поток», - сказал Савельев.Отмечается, что поток туристов из Юго-Восточной Азии в Европу достигает 520 млн человек.