Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 октября 2018 года

12:35 | 30.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 29.10.2018 до 08:00 30.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 166 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 84 противоправных деяния. Из них три факта умышленного причинения вреда здоровью, четыре грабежа, 29 краж, в том числе три квартирные, три угона чужого автотранспорта, два факта мошенничества, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе пять фактов хранения и один факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 9 ДТП с пострадавшими, в которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 13 массовых мероприятий, в которых приняло участие 3090 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 72 сотрудника полиции, 3 сотрудника ОВО Росгвардии и 17 представителей частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.