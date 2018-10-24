Застрелил из ружья: жителя Алапаевска обвиняют в убийстве тестя

39-летний житель Алапаевска предстанет перед судом за убийство. По версии следствия, утром 21 августа текущего года мужчина пришёл в квартиру, где проживали его тесть и тёща. При этом ранее туда переселилась и жена обвиняемого. Свердловчанин на фоне конфликта выстрелил в тестя из охотничьего ружья, также он угрожал убийством тёще. Пострадавший скончался на месте преступления.Мужчину задержали после того, как в полицию обратилась его жена. Во время инцидента она успела выбежать из квартиры.«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.