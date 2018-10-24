Федеральная антимонопольная служба уличила РЭК Свердловской области в завышении коммунальных тарифов для населения

12:08 | 30.10.2018

Фото: balashiha.ru

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила нарушения правил при расчёте тарифов на коммунальные услуги, допущенные Региональной энергетической комиссией (РЭК) Свердловской области, об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Специалисты надзорного ведомства установили, что энергетическая комиссия при утверждении тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не отразила в документах за 2016–2018 годы анализ экономической обоснованности принятых расходов по всем статьям затрат. В документах РЭК отсутствует обоснование установления того или иного тарифа, выставляемого энергетическими и коммунальными компаниями населению и другим потребителям. Кроме того, в ходе проведённой проверки были выявлены экономически необоснованные расходы.



В результате антимонопольное ведомство отменило 20 тарифных решений РЭК Свердловской области и выдало предписания об установлении тарифов в соответствии с действующим законодательством РФ.



«Контрольные мероприятия, регулярно проводимые ФАС России, направлены на исключение экономически необоснованных затрат, учтенных органами регулирования в составе тарифов. После того как антимонопольное ведомство отменяет подобные решения РЭК, как следствие, происходит снижение тарифов для конечных потребителей, в том числе населения», – говорит заместитель начальника Управления регионального тарифного регулирования ФАС Евгений Киселев.