Евгений Куйвашев рассказал в Нью-Йорке о повышении качества жизни свердловчан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках программы МИД РФ «Регионы России и цели устойчивого развития ООН» рассказал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о достижениях Среднего Урала в экономике и социальной сфере.Так, губернатор отметил, что в регионе успешно решаются задачи по обеспечению всеобщего блага жителей: порядка 70 % бюджета направляется на социальные программы. Также внимание уделяется экологии: за последние пять лет расходы на охрану окружающей среды составили 365 млн долларов.«Как руководитель одного из крупнейших регионов России вижу миссию Свердловской области в том, чтобы способствовать развитию инноваций в интересах будущих поколений, для их успешной интеграции в глобальный мир. Движение вперёд по вектору целей устойчивого развития ООН – пример эффективной стратегии внедрения инноваций в интересах будущих поколений, обеспечения преемственности связей, бережного отношения к нашему общему дому – планете Земля. И мы на уровне Свердловской области полностью поддерживаем и разделяем данный подход», – заявил Евгений Куйвашев.Отметим, что среди целей устойчивого развития, определённых ООН, – обеспечение здорового образа жизни и качественного образования, индустриализация, содействие неуклонному экономическому росту, полной занятости и достойной работе.Напомним, что российская делегация также представила в Нью-Йорке заявку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.