За сутки в ДТП на Среднем Урале пострадали 12 человек

11:35 | 30.10.2018

За прошедшие сутки в Свердловской области произошло 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек. По информации УГИБДД ГУ МВД России по региону, в шести случаях сопутствующим фактором стало отсутствие зимних шин на автомобилях.



Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует автомобилистам сменить летние шины на зимние, а также выбирать безопасный скоростной режим, учитывая погодные условия.