С администрации Нижнего Тагила взыскали компенсацию за нападение безнадзорных собак на ребёнка

11:19 | 30.10.2018

ob-zor.ru

Прокуратура через суд потребовала взыскать с администрации Нижнего Тагила компенсацию морального вреда в пользу мамы ребёнка, пострадавшего в результате нападения безнадзорных собак.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 7 марта этого года на улице Зари в Нижнем Тагиле безнадзорные собаки напали на женщину, её сына 2013 года рождения и домашнюю собаку. В результате ребёнок получил ссадины, а собака погибла.



Суд постановил выплатить женщине 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого ребёнку. Также прокуратура внесла в адрес главы города представление с требованием принять меры по отлову безнадзорных животных.