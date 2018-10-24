Новости дня
10:59 | 30.10.2018
на фото: Сергей Беспалов, oblgazeta.ru
В Алапаевске объявлен конкурс на пост главы города
Документы от кандидатов будут принимать с 2 по 9 ноября. На первом этапе комиссия проверит документы, на втором претендентов ждут конкурсные испытания.
Исполняющим полномочия главы города назначен и. о. замглавы по экономике Сергей Карабатов. Ранее сообщалось, что Сергей Беспалов перейдёт на работу в областное министерство энергетики и ЖКХ.
© «Вечерние Ведомости»
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