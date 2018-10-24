Евгений Куйвашев встретился в Нью-Йорке с генсекретарём ООН

Накануне, 29 октября, в Нью-Йорке, где российская делегация презентовала Свердловскую область, в том числе заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025, губернатор Евгений Куйвашев встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.«До голосования по месту проведения ЭКСПО-2025 остаются считаные недели. Наша заявка на финишной прямой. Сегодня одна из самых важных презентаций Екатеринбурга – в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с его заместителем Алисон Смейл (она недавно приезжала в Екатеринбург). Будем встречаться и с нашим постпредом Василием Алексеевичем Небензей. Сегодня Екатеринбург и Свердловская область обсуждаются в самом центре большой международной политики», – написал Куйвашев в Instagram.В ходе встречи глава Среднего Урала предложил генеральному секретарю ООН провести в Екатеринбурге конференцию по торговле и развитию и другие мероприятия.Во встрече также принимали участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский и министр международных связей Свердловской области Василий Козлов.Напомним, что за право проведения выставки уральская столица соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.