Новости дня
10:32 | 30.10.2018
Департамент информационной политики Свердловской области
Евгений Куйвашев встретился в Нью-Йорке с генсекретарём ООН
«До голосования по месту проведения ЭКСПО-2025 остаются считаные недели. Наша заявка на финишной прямой. Сегодня одна из самых важных презентаций Екатеринбурга – в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с его заместителем Алисон Смейл (она недавно приезжала в Екатеринбург). Будем встречаться и с нашим постпредом Василием Алексеевичем Небензей. Сегодня Екатеринбург и Свердловская область обсуждаются в самом центре большой международной политики», – написал Куйвашев в Instagram.
В ходе встречи глава Среднего Урала предложил генеральному секретарю ООН провести в Екатеринбурге конференцию по торговле и развитию и другие мероприятия.
Во встрече также принимали участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский и министр международных связей Свердловской области Василий Козлов.
Напомним, что за право проведения выставки уральская столица соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.
© «Вечерние Ведомости»
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