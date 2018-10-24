Новости дня
09:51 | 30.10.2018
m.ianews.ru
Екатеринбург присоединится к всероссийской акции памяти жертв политических репрессий
Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Свердловской области, на бульварной части проспекта Ленина (пересечение с улицей Вайнера) будет установлен висящий на цепи рельс. Каждый желающий сможет почтить память погибших ударом в «колокол».
В 11 часов по московскому времени «Колокол памяти» прозвучит во всех городах России, принявших участие в акции.
Траурные мероприятия пройдут и в других городах Свердловской области. Так, в Верхней Пышме сегодня состоится траурный митинг и возложение цветов к мемориалу жертв политических репрессий.
© «Вечерние Ведомости»
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