Екатеринбург присоединится к всероссийской акции памяти жертв политических репрессий

09:51 | 30.10.2018

m.ianews.ru

Сегодня, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Екатеринбурге впервые пройдёт акция «Колокол памяти».



Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Свердловской области, на бульварной части проспекта Ленина (пересечение с улицей Вайнера) будет установлен висящий на цепи рельс. Каждый желающий сможет почтить память погибших ударом в «колокол».



В 11 часов по московскому времени «Колокол памяти» прозвучит во всех городах России, принявших участие в акции.



Траурные мероприятия пройдут и в других городах Свердловской области. Так, в Верхней Пышме сегодня состоится траурный митинг и возложение цветов к мемориалу жертв политических репрессий.