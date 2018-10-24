Юная свердловчанка завоевала серебро на международном цирковом фестивале

09:36 | 30.10.2018

ntagil.org

15-летняя Олеся Федотова из Нижнего Тагила завоевала серебряную медаль на XIX Международном цирковом фестивале в Италии. Она представила номер «Лунная мечта». Так как в конкурсе нет детской категории, свердловчанка выступала наравне со взрослыми и стала самой юной участницей турнира.



Цирковой фестиваль в Италии – один из самых престижных в мире. В этом году в нем приняли участие Китай, Куба, США, Италия, Франция, Румыния, Германия, Россия.