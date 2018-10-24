В Свердловской области коммерческая организация оштрафована за взятку

09:17 | 30.10.2018

krasnodar4you.ru

В Свердловской области на 500 тысяч рублей оштрафовано ООО «Производственный участок противопожарных работ».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в июне этого года представитель организации предложил взятку в 30 тысяч рублей начальнику сектора исследовательских и испытательных работ ФГБУ «Испытательная противопожарная лаборатория» по Свердловской области. За вознаграждение требовалось ускорить процесс проведения испытаний коврового напольного покрытия, а также гарантированно получить положительный результат.



Однако начальник сектора исследовательских и испытательных работ отказался брать взятку. По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело, и суд оштрафовал организацию на 500 тысяч рублей.