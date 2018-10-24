Житель Екатеринбурга сделал на своем теле татуировки автографов звёзд и готов продать свою кожу

20:51 | 29.10.2018

Фото: e1.ru

Коллекционер из Екатеринбурга набил на себе татуировки в виде подписей музыкантов из Scorpions, Papa Roach, Roxette, автографов Стинга, Оззи Осборна и других известных людей. Молодому человеку предлагают продать свою кожу на аукционе.



Европейский коллекционер готов предложить 100 тысяч долларов за сделку. Как она будет проходить, в настоящее время неизвестно. Возможно, свердловчанин завещает свою кожу после смерти.



По мнению молодого человека, такое событие должно войти в историю. Деньги для свердловчанина играют небольшую роль, хотя он уверен, что конечная сумма будет в разы больше предлагаемой сейчас.