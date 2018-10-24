Екатеринбурженка, найденная летом в лесу в тяжелом состоянии, пришла в себя

20:23 | 29.10.2018

Фото: ria.ru

Жительница Екатеринбурга, которую летом разыскивали на протяжении нескольких дней, а затем нашли в лесу в состоянии наркотического опьянения, пришла в себя в больнице. Врачи обнаружили у девушки проблемы с памятью. Сейчас ей предстоит пройти курс реабилитации.



Пострадавшая находится в больнице с июля нынешнего года и признаётся, что забыла подробности инцидента.



Напомним, летом девушку и двух молодых людей объявили в розыск. Спустя 4 дня поисков компания была найдена в лесу под посёлком Лечебный. Двое мужчин умерли из-за передозировки наркотиков. Девушку удалось спасти. Отметим, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.