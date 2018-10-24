В Свердловской области спрогнозировали рост доходов местных бюджетов в 1,2 раза

17:49 | 29.10.2018

ufaved.info

По прогнозам Министерства финансов Свердловской области, в 2019 году доходы местных бюджетов в регионе вырастут в 1,2 раза и составят порядка 60 млрд рублей.



По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, с 1 января 2019 года предусмотрено увеличение единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов, муниципальных районов, а также городских и сельских поселений: от акцизов на нефтепродукты, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.



Данные меры должны способствовать повышению финансовой самостоятельности муниципалитетов.



Что касается областного бюджета, то его доходы в 2019 году, по прогнозам, составят 239,2 млрд рублей, расходы – 245,7 млрд рублей.