Дело об убийстве двух девушек на Уктусе передано в областной СК

17:21 | 29.10.2018

ekaterinburg.bezformata.ru

Уголовное дело об убийстве двух девушек на Уктусе передали в отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. До сих пор не установлен ни подозреваемый, ни мотивы преступления.



Напомним, что вечером 25 августа девушки решили устроить пикник на склоне горнолыжного комплекса «Уктус». Они сидели на скамейке, когда мимо пробежал мужчина с налобным фонарем на голове. Затем он вернулся, какое-то время говорил с девушками, после чего расстрелял их из пистолета.



Тела девушек нашли на следующий день. Одна из пострадавших была мертва, вторая скончалась через несколько дней.