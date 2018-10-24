На Урале полицейского уличили в продаже государственной награды

16:43 | 29.10.2018

contragents.ru

На Урале суд приговорил 28-летнего бывшего полицейского к наказанию в виде штрафа за незаконный сбыт государственной награды СССР.



Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте, 9 апреля этого года помощник оперативного дежурного, находясь на вокзале в Нижнем Тагиле, продал государственную награду СССР – юбилейную медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



После случившегося сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.