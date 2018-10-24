10 туристических проектов Свердловской области получили национальное признание

16:19 | 29.10.2018

на фото: турнир косарей в посёлке Арти Свердловской области

10 туристических проектов Свердловской области заняли призовые места национальной премии Russian Event Awards.



Так, лучшим региональным туристическим центром признан Центр развития туризма Свердловской области, в номинации «лучшее туристическое «Mice - событие» победил туристический форум «Большой Урал», на втором месте - премия в сфере гостеприимства «Уральская звезда».



Также призовые места заняли: Международный турнир косарей, курорт «Гора Белая», фестиваль сплава «Чусовая России», открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона», фестиваль UralTerraJazz, событийные календари Свердловской области и Нижнего Тагила.



Напомним, что ранее Свердловская область была удостоена престижной международной награды в сфере туризма — «Золотого яблока».