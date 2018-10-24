Утонул: пропавший на Урале 14-летний подросток найден мёртвым

15:36 | 29.10.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В реке Исеть в районе города Арамиль найдено тело 14-летнего подростка из посёлка Большой Исток, об исчезновении которого сообщалось на прошлой неделе.



«По предварительным данным, смерть подростка не носит криминального характера, так как какие-либо телесные повреждения на нём отсутствуют. Точную причину смерти несовершеннолетнего установит судебно-медицинская экспертиза», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.



Гибель на воде была одной из приоритетных версий пропажи ребёнка: последний раз мальчика видели катающимся на лодке.



Сообщение об исчезновении подростка поступило в полицию 22 октября. Как рассказал глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, мальчик воспитывался в многодетной семье, где до этого погиб еще один ребёнок. Родители привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.