В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться ещё на двух улицах

15:15 | 29.10.2018

inprotvino.ru

В Екатеринбурге с декабря будет запрещена стоянка транспорта на двух участках дорог. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся:



- на улице Горького (от переулка Почтового до улицы Первомайской);



- в переулке Почтовом (от улицы Горького до улицы Толмачева).



Отмечается, что ограничения вводятся с учётом обращений граждан для безопасности движения и увеличения пропускной способности.