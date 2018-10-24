Новости дня
14:37 | 29.10.2018
Фото: ru.esosedi.org
В Свердловской области возбуждено два уголовных дела по фактам смерти осужденных
Первое уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», серовские следователи возбудили после проверки, основанием для которой стала смерть осужденного, скончавшегося в конце июля буквально за несколько дней до своего освобождения. По мнению следствия, осужденному не был оказан надлежащий комплекс медицинских мероприятий. Об этом изданию «Глобус» рассказала юрист Межрегионального центра прав человека Марина Чукавина.
Кроме того, как пишет издание, 5 октября Серовским межрайонным отделом СКР возбуждено ещё одно уголовное дело. Причина та же – смерть осужденного, проходившего лечение в том же лечебно-исправительном учреждении.
На этот раз основанием для проведения проверки и возбуждения уголовного дела стало заявление, написанное членом Общественной наблюдательный комиссии Свердловской области Ольгой Вековшининой, которая сообщила о смерти осужденного из исправительного учреждения, расположенного в Краснотурьинске. Осужденный прибыл в сосьвинское лечебно-исправительное учреждение № 23 ГУФСИН России по Свердловской области в январе для лечения туберкулеза, а в апреле осужденный скончался. При вскрытии выяснилось, что причиной смерти мужчины стала «ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, с развитием двусторонней бактериальной полисегментарной пневмонии». Как отметила в своём заявлении Ольга Вековшинина, погибший «нуждался в срочной медицинской помощи по поводу лечения пневмонии, а не в химиотерапии».
Уголовное дело, как и в первом случае, возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ.
© «Вечерние Ведомости»
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