В Тавде полиция устанавливает личность мужчины, тело которого нашли на улице Фрунзе

14:35 | 29.10.2018

vistanews.ru

Полиция устанавливает личность мужчины, тело которого было обнаружено несколько дней назад, 23 октября, рядом с бывшим механическим заводом на улице Фрунзе в городе Тавда Свердловской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.



На вид мужчине 35-45 лет, рост 177 см, глаза серые, передние зубы отсутствуют, на левой ноге под коленным суставом имеется шрам круглой формы, татуировок нет.



Был одет в серую кофту (размер XL, фирма JEAN PIERE), черное трико (размер 3XL, марка GEFENA), камуфлированные штаны, чёрно-синие кроссовки (размер 44, фирма SITUO). На правой руке - крашеная металлическая цепочка, на груди - православный крестик и медальон темного цвета.



Всех, кто располагает информацией о данном человеке, просят обращаться в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский» по телефонам: 8 (34360) 5-29-61; 5-33-71; 8-922-611-91-56 или 02.