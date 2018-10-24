В Екатеринбурге оштрафовали супермаркет, где не было пожарной сигнализации

13:55 | 29.10.2018

vistanews.ru

В Екатеринбурге на 150 тысяч рублей оштрафовали ООО «Союз Святого Иоанна Воина», которому принадлежит магазин «Верный», расположенный в торговом центре Baku Plaza на улице Сулимова. Причиной стали нарушения пожарной безопасности.



Установлено, что в тамбуре и подсобном помещении не было пожарной сигнализации, в коридоре складируются различные материалы, нарушены требования к ширине эвакуационных проходов.



Ранее Кировский районный суд оштрафовал юридическое лицо на 150 тысяч рублей. Представитель торговой сети обжаловал решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.