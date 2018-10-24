Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


13:35 | 29.10.2018

На Урале подвели итоги чемпионата WorldSkills Hi-Tech – 2018

Сборная России завоевала 24 медали на V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который проходил в Екатеринбурге с 24 по 28 октября. На втором месте – Китай с 12 медалями. Далее идут Белоруссия (11 медалей), Казахстан (10 медалей), Индия (6 медалей), Монголия (1 медаль), Иран (1 медаль).

Соревнования проходили в 40 компетенциях, участие в турнире приняли 597 молодых профессионалов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.

На Урале подвели итоги чемпионата WorldSkills Hi-Tech – 2018


Участник, который набрал наибольшее количество баллов, – представитель ГК «Росатом» Виктор Коробейников – получил сертификат номиналом 1 миллион рублей. Наградой для каждого золотого медалиста станет экскурсия на Российский атомный ледокольный флот, а два представителя Китая, победившие в номинации «Мобильная робототехника», отправятся на атомном ледоколе на Северный полюс.

«На первом чемпионате WorldSkills Hi-Tech было в пять раз меньше компетенций и участников и не было ни одной иностранной компании. Сегодня значительно вырос средний уровень подготовки в наших компаниях. А сам чемпионат стал настолько масштабным, что одна пятая часть – это иностранные участники», – отметил генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.

На Урале подвели итоги чемпионата WorldSkills Hi-Tech – 2018

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:24 | 29.10.2018
Свердловское АО «Уралэлектромедь» подтвердило статус Good Delivery по серебру

16:19 | 29.10.2018
10 туристических проектов Свердловской области получили национальное признание

16:12 | 29.10.2018
В Челябинске начнут лечить зубы по строгим канонам ислама

15:36 | 29.10.2018
Утонул: пропавший на Урале 14-летний подросток найден мёртвым

15:15 | 29.10.2018
В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться ещё на двух улицах

15:06 | 29.10.2018
В Перми изменится работа светофора на перекрестке Плеханова и шоссе Космонавтов

14:58 | 29.10.2018
Директор Департамента образования и науки Курганской области ушел в отставку

14:54 | 29.10.2018
Кольцовские таможенники пресекли вывоз в США антикварного креста

14:54 | 29.10.2018
В Свердловской области пройдут военные учения стран ОДКБ

14:52 | 29.10.2018
В Прикамье продлят срок содержания отловленных собак до 6 месяцев

14:45 | 29.10.2018
В Кургане поймали вооруженных разбойников, которые грабили подростков

14:37 | 29.10.2018
В Свердловской области возбуждено два уголовных дела по фактам смерти осужденных

14:35 | 29.10.2018
В Тавде полиция устанавливает личность мужчины, тело которого нашли на улице Фрунзе

13:55 | 29.10.2018
В Екатеринбурге оштрафовали супермаркет, где не было пожарной сигнализации

13:48 | 29.10.2018
Максим Решетников принял участие в заседании Совета по повышению доступности медицинской помощи в ПФО

13:46 | 29.10.2018
Комиссия Кургана по ЧС запретила пешеходам ходить вдоль аварийного здания КЗКТ по улице Невежина

13:41 | 29.10.2018
В Перми дисквалифицирован директор управляющей компании

13:35 | 29.10.2018
На Урале подвели итоги чемпионата WorldSkills Hi-Tech – 2018

13:30 | 29.10.2018
Путин лично проверит работу врио губернатора Курганской области

13:13 | 29.10.2018
Анатолий Литовченко поздравил комсомол со столетним юбилеем

13:00 | 29.10.2018
В День народного единства екатеринбуржцев зовут на казачьи состязания и выставку боевой техники

12:16 | 29.10.2018
Жителя Прикамья принудительно госпитализировали

12:08 | 29.10.2018
Японские предприниматели познакомились с опытом работы флагманов прикамской экономики

12:04 | 29.10.2018
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с 100-летием комсомола

11:54 | 29.10.2018
К концу недели в Перми потеплеет

11:43 | 29.10.2018
37-летнего предпринимателя из Екатеринбурга будут судить за преступления сексуального характера в отношении ребёнка

11:28 | 29.10.2018
Во время поездки в командировку в Екатеринбург без вести пропал житель Тюмени

11:27 | 29.10.2018
Глава свердловского СУ СКР потребовал усилить профилактику преступлений среди несовершеннолетних

11:26 | 29.10.2018
В Кургане странная девушка устроила танцы прямо на проезжей части

11:06 | 29.10.2018
В штаб-квартире ООН сегодня откроется фотовыставка о Екатеринбурге

10:46 | 29.10.2018
В Екатеринбурге пройдёт молитвенное чтение имён жертв репрессий

10:31 | 29.10.2018
В Свердловской области сотрудников школьных столовых проверили на рота- и норовирусы

10:09 | 29.10.2018
В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали у должника Lexus

09:54 | 29.10.2018
В посёлке Гари прокуратура заставила переселить женщину из аварийного дома

09:32 | 29.10.2018
Уральские волейболистки выиграли Кубок Молодежной лиги

09:19 | 29.10.2018
На улице Патриотов сгорел двухэтажный дом

28.10.2018

20:20 | 28.10.2018
ХК «Автомобилист» одержал победу в матче против московского «Спартака»

20:18 | 28.10.2018
В Екатеринбурге мужчина на верёвке спустился с 15-го этажа, чтобы помочь собаке

18:43 | 28.10.2018
Два пожара уничтожили дома в Свердловской области

16:32 | 28.10.2018
ДТП на Щорса: маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Екатеринбурге

16:28 | 28.10.2018
Зима пришла: рейс из Благовещенска в Кольцово задерживается на 12 часов из-за снегопада

16:21 | 28.10.2018
Новая рабочая неделя в Свердловской области начнётся с зимы

16:05 | 28.10.2018
Жители Академического вышли на митинг против вырубки берёзовой рощи

13:48 | 28.10.2018
В Екатеринбурге баскетбольная команда УГМК обыграла курскую «Инвенту»

13:32 | 28.10.2018
Пермский адвокат признана виновной в покушении на мошенничество

13:30 | 28.10.2018
Пермяков приглашают написать «Большой этнографический диктант»

13:27 | 28.10.2018
Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»

12:45 | 28.10.2018
Баскетбольный клуб «Урал» одержал победу над «Тамбовом»

12:34 | 28.10.2018
ФК «Урал» вничью сыграл с «Уфой»

12:13 | 28.10.2018
Новая разработка НПО автоматики из Екатеринбурга может оставить российских комбайнеров без работы

комментариев: 1



Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 