На Урале подвели итоги чемпионата WorldSkills Hi-Tech – 2018

Сборная России завоевала 24 медали на V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который проходил в Екатеринбурге с 24 по 28 октября. На втором месте – Китай с 12 медалями. Далее идут Белоруссия (11 медалей), Казахстан (10 медалей), Индия (6 медалей), Монголия (1 медаль), Иран (1 медаль).Соревнования проходили в 40 компетенциях, участие в турнире приняли 597 молодых профессионалов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.Участник, который набрал наибольшее количество баллов, – представитель ГК «Росатом» Виктор Коробейников – получил сертификат номиналом 1 миллион рублей. Наградой для каждого золотого медалиста станет экскурсия на Российский атомный ледокольный флот, а два представителя Китая, победившие в номинации «Мобильная робототехника», отправятся на атомном ледоколе на Северный полюс.«На первом чемпионате WorldSkills Hi-Tech было в пять раз меньше компетенций и участников и не было ни одной иностранной компании. Сегодня значительно вырос средний уровень подготовки в наших компаниях. А сам чемпионат стал настолько масштабным, что одна пятая часть – это иностранные участники», – отметил генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.