В День народного единства екатеринбуржцев зовут на казачьи состязания и выставку боевой техники

13:00 | 29.10.2018

memotest.ru

4 ноября, в День народного единства, для екатеринбуржцев приготовили праздничные мероприятия.



Так, на площадке перед Дворцом игровых видов спорта будет работать выставка боевой техники и вооружения, пункт отбора на военную службу по контракту и полевая кухня. Кроме того, здесь пройдут казачьи молодецкие состязания, танцевальный флешмоб и граффити-фест.



В фойе ДИВСа можно будет сдать сдать нормативы комплекса ГТО и посетить выставку спортивной экипировки.



Напомним, что с 1 по 4 ноября в Екатеринбурге пройдет Окружной фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств. В программе – соревнования по айкидо, армейскому рукопашному бою, армрестлингу, боксу, всестилевому карате, грепплингу, гиревому спорту, джиу-джитсу, кикбоксингу, киокусинкай, капоэйре, керешу, мас-рестлингу, самбо, силовому экстриму, тайскому боксу.