Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с 100-летием комсомола

12:04 | 29.10.2018

smollib.by

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с 100-летием со дня организации Российского коммунистического союза молодежи. Глава Среднего Урала отметил, что комсомол был ударной силой в развитии области: благодаря всесоюзным комсомольским стройкам построили Белоярскую атомную станцию, городок атомщиков Заречный, Качканарский горно-обогатительный комбинат и город Качканар, ввели в строй прокатный стан «650» Нижнетагильского металлургического комбината. Губернатор пожелал комсомольцам всех поколений крепкого здоровья, энергии, благополучия и счастья.



Напомним, что Российский коммунистический союз молодежи был создан 29 октября 1918 года на Первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи. За годы существования комсомола в рядах организации побывало более 150 млн человек и в душе каждого из них комсомол оставил свой след.