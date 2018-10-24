В Свердловской области сотрудников школьных столовых проверили на рота- и норовирусы

10:31 | 29.10.2018

4schoolngo.my1.ru

В Свердловской области готовятся к сезону повышенных рисков заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в связи с чем проведены плановые обследования сотрудников пищеблоков детских учреждений на наличие рота- и норовирусов.



По данным на 1 октября, проверено 9 605 человек. Антиген ротавирусов обнаружен у 49 сотрудников школьных столовых, антиген норовирусов – у 71. Носителями ротавируса в пищеблоках детских садов оказалось 63 человека, норовируса – 135.



«Все лица, у которых была обнаружена инфекция, были немедленно отстранены от работы», – сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.