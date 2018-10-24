Новости дня
10:09 | 29.10.2018
пресс-служба УФССП по Свердловской области
В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали у должника Lexus
«Должник, вернувшийся с покупками из торгового центра, был очень удивлён, что его машину обнаружили, однако не препятствовал исполнительным действиям. Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста автомашины», – рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, автомобиль передадут для реализации на торгах.
© «Вечерние Ведомости»
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