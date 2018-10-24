В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали у должника Lexus

10:09 | 29.10.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

Житель Каменска-Уральского задолжал по налогам и сборам почти 1,5 млн рублей, однако погашать задолженность не спешил. Судебные приставы выяснили, что у мужчины есть автомобиль Lexus LХ 570, 2013 года выпуска, но у дома должника машину не обнаружили. Её нашли на парковке возле налоговой инспекции при проведении мероприятий по другому исполнительному производству.



«Должник, вернувшийся с покупками из торгового центра, был очень удивлён, что его машину обнаружили, однако не препятствовал исполнительным действиям. Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста автомашины», – рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, автомобиль передадут для реализации на торгах.