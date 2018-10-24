В посёлке Гари прокуратура заставила переселить женщину из аварийного дома

09:54 | 29.10.2018

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В посёлке Гари Свердловской области прокуратура отстояла права женщины на пригодное для проживания помещение.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, дом, в котором проживала женщина (ул. Советская, 70), ранее принадлежал исправительной колонии, а сейчас является бесхозным недвижимым имуществом.



Между тем проживать в этом доме опасно. Здание частично разрушено, в нем нет ни водопровода, ни канализации, отключено электричество, протекает крыша, полы и стены полностью покрыты плесенью.



После вмешательства прокуратуры жилищная комиссия при администрации Гаринского городского округа приняла решение о предоставлении заявительнице жилого дома специализированного жилищного фонда.