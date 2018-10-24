Уральские волейболистки выиграли Кубок Молодежной лиги

09:32 | 29.10.2018

пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» обыграл челябинскую команду «Динамо-Метар» со счётом 3:2 и стал обладателем Кубка Молодежной лиги – 2019. Третье место – у краснодарского «Динамо». Всего в турнире участвовали 10 команд.



Отметим, что основной состав «Уралочки» сейчас готовится к старту чемпионата России. 11 ноября команда встретится с «Динамо» (Краснодар).