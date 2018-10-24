На улице Патриотов сгорел двухэтажный дом

Минувшей ночью на улице Патриотов в Екатеринбурге загорелся двухэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 03:37. Площадь пожара составила 300 кв. м. В тушении было задействовано 13 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава.«Принятые пожарными меры по локализации пожара позволили отстоять от огня два соседних частных жилых дома. Пожар локализован в 04:43 (местн.). В 07:18 открытое горение ликвидировано», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели. Информации о пострадавших не поступало.