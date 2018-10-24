ДТП на Щорса: маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Екатеринбурге

16:32 | 28.10.2018

Фото: Александр Фоминых

В центре столицы Урала на перекрёстке улиц Щорса-Московская произошла авария маршрутного такси и легкового автомобиля, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург».



На месте работают спасатели МЧС. Обстоятельства аварии пока не установлены.



Отметим, о пострадавших информации нет, но на место ДТП приехала реанимация.