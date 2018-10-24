Жители Академического вышли на митинг против вырубки берёзовой рощи

16:05 | 28.10.2018

Фото: akademekb.ru

Сегодня, 28 октября, в екатеринбургском микрорайоне «Академический» сотни человек вышли на митинг с требованиями прекратить вырубку деревьев в берёзовой роще.



Участок, где расположена роща, находится в ведении АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования). Ранее на месте рощи планировали построить сельхозакадемию, но из-за отсутствия финансирования АИЖК начало реализовать землю. «Атомстройкомплекс» выкупила 2,4 га. Оставшейся части земли компания намерена также найти применения.



Согласно плану, на месте рощи «Атомстройкомплекс» построит ЖК «Балтийский» с парком внутри. На реализацию всего проекта может уйти до девяти лет.

Как сообщает компания, вырубка деревьев для освобождения места под застройку законна. Однако не все жители «Академического» довольны таким решением. Некоторые из митингующих вовсе против возведения нового квартала, другие допускают застройку, но лишь с одним условием: помимо жилого комплекса должны появится детские сады, школы и прочая инфраструктура.



Напомним, 25 сентября стартовали общественные обсуждения, в ходе которых будет решаться дальнейшая судьба Берёзовой рощи.