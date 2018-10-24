В Екатеринбурге баскетбольная команда «УГМК» обыграла курскую «Инвенту»

13:48 | 28.10.2018

Фото: пресс-служба БК «УГМК»

Баскетбольная команда «УГМК» в рамках четвёртого тура регулярного первенства Премьер-лиги одержал победу над курской «Инвентой». Счёт встречи - 96-64.



Первую половину встречи команды играли на равных, затем свердловский клуб перетянул преимущество на себя и до конца контролировал ход матча.



Хороший вклад в победу внесла Альба Торренс с 15 набранными очками и 7 подборами. Баскетболистка после встречи была признана самой результативной.



Сейчас уральские «лисицы» готовятся к матчу с польским «Польковице», который пройдёт 1 ноября в 19:30 в ДИВСе.