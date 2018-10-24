12:13 | 28.10.2018

Тот самый комбайн. Фото: скрин видео НПО «Автоматики им. Н. А. Семихатова»

Новая разработка НПО «Автоматики» из Екатеринбурга может оставить российских комбайнеров без работы





Техника, о которой ведёт речь политик, напрямую затрагивает интересы отечественных сельхозпроизводителей.



По словам Рогозина, научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова находящееся в Екатеринбурге, и являющееся одним из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, провело испытания беспилотного комбайна. Комбайн оборудован собственной системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС. Точность обработки поля составляет два сантиметра.



Как пошутил Дмитрий Рогозин, новая разработка научно-производственного объединения из Екатеринбурга, может оставить российских комбайнеров без работы.



«Комбайнеры в России скоро потеряют работу. НПО Автоматики (город Екатеринбург. Специализируется в Роскосмосе на создании систем управления ракет-носителей) успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения. Точность обработки поля 2 сантиметра», — написал Дмитрий Рогозин в социальных сетях.



Вместе со своим постом в Twitter и на Facebook глава корпорации Роскосмос опубликовал Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на своих страницах в Facebook и в Twitter об успешном испытании новой техники.Техника, о которой ведёт речь политик, напрямую затрагивает интересы отечественных сельхозпроизводителей.По словам Рогозина, научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова находящееся в Екатеринбурге, и являющееся одним из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, провело испытания беспилотного комбайна. Комбайн оборудован собственной системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС. Точность обработки поля составляет два сантиметра.Как пошутил Дмитрий Рогозин, новая разработка научно-производственного объединения из Екатеринбурга, может оставить российских комбайнеров без работы.«Комбайнеры в России скоро потеряют работу. НПО Автоматики (город Екатеринбург. Специализируется в Роскосмосе на создании систем управления ракет-носителей) успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения. Точность обработки поля 2 сантиметра», — написал Дмитрий Рогозин в социальных сетях.Вместе со своим постом в Twitter и на Facebook глава корпорации Роскосмос опубликовал видео с испытаний беспилотного комбайна.

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